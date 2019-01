Esmaspäeval on oodata korralikku talveilma

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Kohati on lumehooge ja pinnatuisku. Puhub loode- ja läänetuul 3-9, rannikul puhanguti 12-14 m/s. Külma on 8-12, kohati 15, rannikul paiguti 4 kraadi.