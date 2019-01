Valga muuseum sai ühe aastaauhindadest

Maakonnakeskuse muuseum sai esmakordselt välja antud kogukonna sõbra tiitli. See anti mäluasutusele suvel Valgas Säde pargis korraldatud sajanditaguses stiilis aiapeo eest.

"See on uskumatu!" oli Valga muuseumi teaduri-koguhoidja Priit Riemanni esimene reaktsioon tunnustuse kättesaamise järel. "Eks tegelikult ole see tunnustus ka Valga kogukonnale, kes ettevõtmisega kaasa tuli."