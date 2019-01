Problemaatilisel piirilõigul algavad ehitustööd

PPA integreeritud piirihalduse büroo juht Egert Belitševi sõnul alustatakse piiriehitustöid esmajärjekorras just sel maismaalõigul, kuna ohuhinnangute järgi on tegu kõige problemaatilisema piirilõiguga.

"Surve piirile on suurem just suunaga Venemaalt Lätti, milleks tihti ületatakse ebaseaduslikult piiri kolmikpunkti lähistelt. Ühtlasi on sel lõigul lõppenud vajaminevad ettevalmistustööde maade võõrandamisest kuni elektriliitumiste rajamiseni välja," märkis Belitšev.

Eesti ja Venemaa vaheline maismaapiir on 135,6 km pikk, kuid ehitustööde keerukust ja mahtu ei kirjelda üksnes kilomeetrite hulk, vaid ka piirangud piirialal liikumisele ning raske soine maastik. Seetõttu on taristu ehitamine jagatud eraldi etappideks ja hangeteks.

"Etappideks jagatuna saavad ehitustöid teha rohkemad ettevõtted ning hankes osalemiseks on võrdsemad võimalused. Ühtlasi kindlustame, et hanke võitnud pakkujale oleks planeeritavad ehitustööd jõukohased ning rahaliselt motiveerivad, ehitustööde läbiviimine jääks mõistliku ajaraami sisse ning tulemus saaks kvaliteedilt nii Eesti kui Euroopa Liidu välispiirile vääriline," selgitas Belitšev.

Ta märkis, et idapiiri ehituse projektimeeskonda ja hangete ettevalmistamisesse on kaasatud riigi parimad eksperdid ning võetud arvesse ka teiste Euroopa riikide kogemusi.

"Loodan, et hankel osalevad pakkujad, kes on samaaegselt nii tipptasemel ehitajad kui ka patrioodid, kes Eesti välispiiri turvalisust oluliseks peavad. Olles ise kagupiiriga tutvunud arvan, et projekt on inseneridele kindlasti ka põnevaks väljakutseks ja võimaluseks eneseteostusele," ütles Raik.