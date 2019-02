Serviti sai Balti liigas tähtsa võidu

Pealinlastele oli punktikaotus valus, B-tugevusgrupis ollakse küll 11 silmaga endiselt teisel astmel, ent Vilniuse VHC Šviesa on ühe vähempeetud mängu juures vaid punkti kaugusel ning Dobele Tenax jõudis 13 punktini. Veerandfinaali pääseb kaks paremat. Serviti tõusis A-grupis kuue punkti peale ning on pääsu veerandfinaali praktiliselt kindlustanud.

Peatreener Musting jäi rahule nii võidetud punktide kui mängupildiga

"Muidu oli väga võrdne ja põnev mäng, mõlemad meeskonnad näitasid heal tasemel käsipalli. Selgelt tõusid esile mõlemad väravavahid – kui meil tegi Varusk kokku 17 tõrjet, siis Dragunase puurivaht võttis ära lausa 13 üks-üks olukorda! Igal juhul on väga hea meel, et saime võidu, eriti veel võõrsilt ja korraliku mängupildiga," rõõmustas Musting.

Viljandi teenis Balti liigas esimese punkti

Viljandis algas kahe Eesti klubi kohtumine B-tugevusgrupis väravatevaeselt – seitsmendaks minutiks oli seis 1:1. Võõrustajad said viis minutit hiljem 5:3 edu, kuid jäid siis HC Tallinna 4:0 vahespurdi toel 5:7 taha. Poolaja lõpp kuulus Viljandile, eriti valusalt nõelas kiirrünnakutega Andrei Hapal ning väravasuul tegi suurepärast tõrjetööd Peeter Parik.

"Meie jaoks oli väga raske mäng. Paljudel mängijatel on pisivigastusi ja et tähtsad mängud on siiski alles kevadel, ei soovinud me riskida," tunnistas Tallinna peatreener Jüri Lepp. "Olulisem on mehed terveks saada. Täna olid kõik võimalused õhus, võinuks võita, aga ka kaotada ning lõpptulemuseks tuli hoopis viik – hea, et niigi läks."