Roheliste Rööbaste matkarada tekitas turismimessidel suurt huvi

Tegu on uue turismimarsruudiga korrastatud vanadel kitsarööpmelistel raudteetammidel. Piki tammi kulgev rada on sobiv igas vanuses ja vormis seiklejatele, kuna puuduvad järsud tõusud ja langused. Matkata saab seal nii jalgsi, rattaga kui suuskadel, samuti ratsa. Tee kogupikkus on umbes 700 kilomeetrit, millest ligikaudu 290 kilomeetrit kulgeb mööda vana raudteed. Loodav turismimarsruut on osa European Greenway võrgustikust.