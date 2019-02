Hispaanlasest pilliõpetaja elab muusikale

Sealne vanalinn asub ligikaudu kilomeetri kõrgusel merepinnast ja seetõttu ei tundu Eesti ilm mehele eriliselt ekstreemne. Kõige raskem on hoopis harjuda pimedusega. «Cuenca on mäe lähedal. Talvel on seal varahommikul hästi külm, võib olla isegi 15 kraadi külma. Aga päeval, kui tuleb päike välja, võib olla viis kraadi sooja. Kui sõita pool tundi autoga ülespoole mäkke, on näha lund, mis on seal kindlasti terve talve.»