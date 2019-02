Olümpiakomitee Tammjärvele toetuse maksmise lõpetamisega ei kiirusta

EOK peasekretär Siim Sukles ütles Lõuna-Eesti Postimehele, et mingit otsust toetusraha maksmise kohta pole veel tehtud. "Õhus on rängad kahtlused, aga kuniks pole ametlikke süüdistusi esitatud, on vara teha otsuseid. Jälgime asjade käiku ja ametliku info laekumisel oleme valmis reageerima ning otsustama toetuse jätkumise või lõpetamise osas."

Tegu on stipendiumiga, mida EOK on koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga pakkunud aastast 2003 Eestit silmapaistvalt esindanud sportlastele, et nad saaksid jätkata haridusteed endale sobival ajal ja omandada soovitud kõrg- või kutsehariduse. Stipendium peaks aitama sportlastes suurendada kindlustunnet, et tulevikus on võimalik konkureerida edukalt ka tööturul.