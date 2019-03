Politsei on saanud valimispäeval seoses hääletusega ligi 10 teadet

PPA vanemkomissari Marko Ildi sõnu on valimispäev seni möödunud politsei jaoks üsna rahulikult. "Meie poole on teadetega pöördutud seni ligi kümnel korral. Näiteks antud teada, et valimisjaoskonnas puudub korrektne silt, on ainult suunda näitav nool,» ütles Ild BNS-ile.

FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX