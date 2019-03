Marrin Daniel pärjati Eesti võitluskunstimeistriks

Neiu on tegelenud selle alaga kaks aastat ja tal on roheline vöö. Ta kandideerib omavanuste Eesti koondise liikmeks ning seetõttu osaleb ka Korea treeneri läbiviidavatel koondisetreeningutel Tallinnas, võib lugeda Tõrva valla kodulehelt.

Danieli treener Martin Poobus ütles, et Marrinil on olemas meistri omadused, mida paljudel sportlastel on vaja aastaid arendada. Need on viisakus, tagasihoidlikkus ja austus.