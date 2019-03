Serviti finaalturniirile ei pääsenud

"Natuke kurb, et meid finaalturniiril pole, aga pole midagi teha, selline on juba kord spordi võlu ja valu. Võitsime Cocksi vastu sel hooajal neljast mängust kolm, aga eilne teine poolaeg oli nii kehv, et edasi ei saanud. Cocks on ikka väga kõval tasemel ja oli eeldada, et kahe mängu kokkuvõttes on neile raske vastu seista," arvas Serviti peatreener Kalmer Musting.