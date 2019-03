Esimene aprillipäev pakub päikesepaistet

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis võib olla üksikuid lörtsi- või lumehoogusid. Puhub loodetuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi.

Peipsi järvel puhub loodetuul 5-11 m/s. Kohati sajab lörtsi ja nähtavus on hea. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadi.

Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt Ida-Eestis võib olla lörtsihoogusid. Puhub läänekaaretuul 5-10 m/s. Sooja on 2-7 kraadi.

Peipsi järvel puhub loodetuul 5-11 m/s. Kohati sajab lörtsi ja nähtavus on hea. Sooja on 2-4 kraadi.

Ilmateenistuse teatel on teisipäeva öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaaretuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi. Teisipäeva päeval on samuti vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunakaaretuul 3-8 m/s. Sooja on 3-8 kraadi.

Kolmapäeva öösel on selge sajuta ilm. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi. Kolmapäeva päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 5-10 kraadi.