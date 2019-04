Kaubanduse tipptegijad ootavad noori koolivaheajal töövarjuks

Varjutatavate seas on ka Valga Büroomaailma kaupluse juhataja Raili Arikas.

Töövarjunädala korraldaja, Eesti Kaupmeeste Liidu juhi Nele Peili sõnul on selline projekt esmakordne ja juba on ka palju huvilisi.

„Meil on pakkuda lai valik varjutavaid – alates direktorist, IT-juhist ja personalijuhist kuni logistikatöötajate ja kassapidajateni ning kõik, mis sinna vahele jääb. Moehuvilistele on kindlasti põnev näha, kuidas tekivad rõivapoodide väljapanekud, kokanduse fännid aga saavad kaasa lüüa pagariletis. Huvitavaid ameteid on igale maitsele,“ lubab Peil.