Kevad toob allergikutele piinu

Õietolmu allergiat saab ennetada. Peamised allergiailmingute põhjustajad on Eestis lepa, sarapuu ja kase õietolm, mis ilmnevad juba varakevadel. Samuti võivad sageli allergiat tekitada paju, pärn, pappel ja vaher. «Oluline on ravimit võtta vahetult enne õitsemisperioodi,» soovitab Izlatova. «Tihti aitab kergematel juhtudel silmatilkade ja nina-aerosooli kasutamine. Kui allergiline reaktsioon on nohu, punetavad või vesised silmad, võiks esmane ravi olla silmatilkade ja ninaspreide kasutamine.» Neid on apteegis müügil väga erinevaid, sobiva leidmiseks tuleks apteekriga nõu pidada.