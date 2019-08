Pealinlased saavad aimu Lõuna-Eesti kultuurist

Lõuna-Eesti on olnud kultuuriliselt silmatorkavalt alalhoidlik ja traditsioone säilitav, mis ilmneb eriti Mulgi ja Setu alal ning vanausuliste külades Peipsi ääres. Võro- ja Mulgimaal oli palju jõukaid talusid ning piirkonna mõisnikud ei elanud mitte mõisates, vaid lossides. Siiani kõneldakse kohapeal võro ja seto keeles, koolides on isegi võro keele tunnid. Lõuna-Eesti tähtsaimaks kultuurikeskuseks on aastasadu olnud ülikoolilinn Tartu.

Aastatega on „Ava lava, Tallinn!“ üha laienenud ja huvi selle vastu aina kasvanud. „Ava lava, Tallinn!“ on maapiirkondade inimestele haruldane võimalus esineda ja oma tegemisi tutvustada ajaloolisel Raekoja platsil. Tallinlasi rõõmustab, et Eestimaa kultuur tuuakse neile nii-öelda koju kätte – laval astuvad ju üles rohkem ja vähem tuntud, ent ühtviisi palavalt armastatud tantsu- ja muusikakollektiivid. Tuhanded turistid, kes ajapuudusel vaid Tallinnaga piirduvad, saavad „Ava lava, Tallinn!“ kaudu pildi ka mujal Eestimaal toimuvast. Põnevad maitsed ja uued teadmised on innustanud paljusid minema ise Eestimaad avastama.