Ees on ootamas soojad suveilmad

Pühapäeva öösel on mandril on enamasti selge ilm. Saartel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib veidi vihma sadada. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9 m/s. Sooja on 8-13, rannikul kuni 15 kraadi. Päeval on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm ja üksikutes kohtades võib lühiajaline hoog vihma tulla. Ida-Eestis on enamasti päikesepaisteline ilm. Kagutuul tugevneb 5-10, saartel puhanguti 14 m/s. Sooja on 20-25 kraadi.

Esmaspäeva öösel Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja saartelt levib vihmasadu mandrile. Ida-Eestis on öö hakul veel vähese pilvisusega sajuta ilm, pärast keskööd läheb pilvisemaks ja hommikul võib ka vihma sadada. Puhub kagutuul 5-10, puhanguti 13, rannikul 15 m/s, hommikul pöördub saartel edelasse. Sooja on 13-18 kraadi. Ennelõunal on pilves selgimistega ilm ja mandril sajab hoovihma. Keskpäeval saartest alates pilvisus hõreneb.

Pärastlõunaks lakkab sadu Lääne-Eestis ja õhtuks idapoolsetes maakondades. Tuul pöördub kõikjal lõunasse ja edelasse, õhtul läände 5-10, puhanguti 15 m/s. Sooja on 18-22, Ida-Eestis kuni 24 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt edelatuul 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s, pärast keskööd nõrgeneb. Sooja on 9-13, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades võib hoovihma tulla. Puhub edela- ja läänetuul 3-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 19-24 kraadi.