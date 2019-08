Gripivaktsiin jõuab Eestisse hilinemisega

«Meile teadaolevalt on saabuvaks hooajaks tootjad planeerinud kokku tuua umbes 140 000 - 150 000 annust ja eeldatavasti võiksid need ravimipartiid müügiloa hoidjate sõnul Eestisse jõuda septembri lõpuks. Vaktsineerimine algab enamasti siis, kui vaktsiin Eestisse jõuab,» selgitas ta. «Enamasti on see aeg augusti lõpp või septembri algus, aga kõige aktiivsemad kuud on olnud oktoober ja november.»