Lemmiklooma omaniku vastutus suurenes

Loomapidaja peab hoolitsema, et koera ja kassi väljaheited teise isiku territooriumilt ja avalikust kohast on kohe koristatud. Avalikus supluskohas on koera ja kassi ujutamine keelatud. Kui koer liigub piiratud territooriumil vabalt, peab loomapidaja tähistama sissepääsu hoiatussildiga ning vältima looma omapäi väljapääsemist. Nakkusohtliku koera ja kassiga avalikus kohas viibimine on keelatud.