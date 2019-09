Noortebändid panevad end proovile

Lisaks olulistele tutvustele, suurel laval esinemisele ja professionaalsetele kogemustele on Noortebänd hüppelaud paljudele konkursil osalenud ansamblitele.

Johanna Randmann (pildil) ütles, et tema eredam esinemiskogemus pärast konkursi poolfinaali oli Augustibluusil. Pingutada tasub tema sõnul ka vägevate auhindade nimel. «Kes ikka korralikult kõik ette võtab ja kindla sihiga võistlustulle läheb, sellel on ka rohkem lootust napsata magusaid esinemiskutseid mainekatelt festivalidekorraldajatelt nagu Intsikurmu, Jazzkaar, Tallinn Music Week.»

Steven Ilves soovitab enne esinemisi teha pikad proovipäevad, et repertuaari läbi mängida. «Nautige täiega ja lõbutsege! See on üks vahva teekond, millest võiks kõik osa saada.»