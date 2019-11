Peagi saab Põlvas taas ujuda

Tellijale

Põlva spordikooli direktori Markus Käo sõnul väidavad ehitajad, et saavad tööd tähtajaks valmis. «Kui algul töötati esmapäevast reedeni, siis viimasel ajal on mehed majas olnud ka nädalavahetustel,» selgitas Käo. «Võrreldes suvega on neid ka rohkem ametis. Suvesse jäid lammutus, põrandavalamised ja seinaladumised. Praegu toimetavad korraga nii maalrid, elektrikud, santehnikud, saunalavade tegijad kui ka plaatijad.»