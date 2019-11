Tantraterapeut Egle Vodi: Eesti mees on natuke arg

Tellijale

Novembris, kui pärastlõunad on hämarad ja loodus vajunud tardumusse, pole Egle Vodi sõnul mõtet õhust armastust otsida. Seda pole seal. Kaamose ajal, kui kõik on pööratud sissepoole, on paras aeg esitada hoopis küsimusi. Endale. Isegi kui need võivad olla valusad.