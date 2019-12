Esiduo Serviti ja Kehra lähevad vastamisi

Teistes mängudes võõrustab Viljandi HC kolmapäeval SK Tapat ning HC Tallinn ootab külla Aruküla/Audentest. Serviti juhib hetkel 12 punktiga, Kehral on kaks silma vähem. Järgnevad Tallinn kaheksa, Viljandi seitsme ja Tapa viie punktiga, Aruküla/Audentes pole sel hooajal veel punktiarvet avanud.

Tihe mängudegraafik sunnib treenerid prioriteetide üle mõtlema

Viimati koges Kehra kodustes sarjades kaotusekibedust 25. septembril, kui jäädi just Põlvas alla tiitlikaitsjale 19:27. Serviti viimane kaotus koduste konkurentide vastu jääb nädala võrra kaugemale, mil kaotati HC Tallinnale. Kuigi viimasel kahel hooajal on Kehra noppinud kaks võitu, pole põlisest rivaalist kodusaalis jagu saadud pärast 2017. aasta kevadet.

"Muidugi on tegu klassikalise vastasseisuga ja kodus tahaks ikka parimat mängu näidata. Nädalavahetuse karikasarja finaalmänge silmas pidades peame targalt koormust jagama. Servitil on kindlasti sama mure, ent neil on viis-kuus mängijat rohkem ehk pikem pink," arutles Kehra peatreener Mart Raudsepp.