Laupäeva hommikul on teekatted riigiteedel valdavalt soolaniisked või soolamärjad. Lääne- ja Põhja-Eestis sajab vähest vihma või lörtsi. Õhk on kõikjal plusspoolel, kuid mandril on teetemperatuurid mitmel pool langenud allapoole nulli ning teedel võib esineda ootamatut libedust.