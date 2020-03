Valga noorsootöötajad avasid e-noorteka.

E-noortekeskusesse sisse logides ootab külastajat ees KABINET, kus võetakse kõik noored lahkesti vastu ja tutvustatakse neile noortekeskuse kodukorda, selgitatakse kirjakeeles esinevaid lühendeid ja väljendeid, mis aitavad üksteisest paremini aru saada. Sealsamas vesteldakse üksteisega, uuritakse, kuidas läheb ja jagatakse infot. Lisaks on olemas MÄNGUTUBA, mis kutsub keskkonnas viibijaid ühiselt mõnd mängu mängima. E-noortekeskuses toimuvad ka HUVIRINGID, milleks on loovusring, kokandusring ja bändiring. On olemas ka „jõuksinurk“ ehk koht, kus jagatakse häid soovitusi, kuidas teha trenni ja olla füüsiliselt aktiiivne praegustes tingimustes.

Lisaks on olemas rubriik SOOVITUSED, kus igaüks saab jagada raamatute, filmide ja seriaalide soovitusi. MUUSIKA-nurgas saab ühiselt muusikat kuulata ja muusikasoovitusi vahendada ning MÄNGUDE alt leida endale sobiv online-mäng, mida teistega mängida. Loomulikult ei puudu e-noortekeskuses ka rubriik KOOLITÖÖD, kust noortel on võimalik vajadusel abi leida ja seda ka teistele pakkuda.

„E-noortekeskus on värske algatus ja seega pidevalt arenemises. Täiustame keskkonda iga päev ja oleme väga avatud soovitustele ja tagasisidele,“ on valla noorsootöötajate sõnum. „Anname endast parima, et e-noortekeskuses leiaks noor endale põnevat ja eakohast tegevust“. Kindlasti tegutsetakse aktiivselt edasi Facebookis ja Instagramis, mis on noortele juba igapäevased keskkonnad ning püütakse leida ka internetiväliseid turvalisi tegevusi, et noored siiski ei peaks liiga palju aega arvuti taga veetma. „Igal juhul annab mugavustsoonist väljapoole sattumine uusi võimalusi noorsootööle loominguliselt läheneda ja uusi ideid ellu viia,“ on noortejuhid positiivsed.