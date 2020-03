Valitsus toetab tööinimesi ja majandust vähemalt 2 miljardi euroga

„Valitsuse liikmete heakskiidu sai meetmete pakett summas 2 miljardit eurot, mis moodustab ligi 7 protsenti SKP-st. Meetmete eesmärk on leevendada kriisi kõige keerulisemat algfaasi, et toetada ja kaitsta Eesti tööinimesi ja ettevõtteid,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Riik teeb kõik, et tagada eriolukorras Eesti majanduse toimimine.“