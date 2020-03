KredEx hakkab pakkuma kriisimeetmeid koroonaviiruse tõttu raskustesse sattuvate ettevõtete aitamiseks

KredExi juhi Lehar Küti sõnul vajavad Eesti ettevõtjad hetkel paindlikke finantseerimislahendusi, et tulla toime kogu maailmas üha süveneva ebakindlusega. „Olukord seab suure surve alla ettevõtete likviidsuse ning teadmatus pandeemia kestvusest vaid lisab ebakindlust. Selleks, et ettevõtjad sellest kriisist võimalikult kiiresti ja väheste kaotustega väljuksid, on KredEx valmis võtma enda kanda läbi uute ja olemasolevate käendus- ja laenumeetmete, senisest suuremaid riske. Ettevõtete vajadus kapitali järele on erinev ning kindlasti tasub võimalikult vara pöörduda oma kodupanga poole, et leida lahendusi veel enne probleemide eskaleerumist. Eesti kommertspangad on lubanud kriisist tulenevalt teha ettevõtjatele järeleandmisi laenude tagasimaksegraafikutes,“ sõnas Kütt.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu märkis, et KredExi abinõude paketil on kolm peamist eesmärki: säilitada ettevõtete töökohad, tagada äritegevuse jätkusuutlikkus ning toetada lisainvesteeringute tegemist tootearenduseks ning tootmisvõimekuse laiendamiseks. „Kriisimeetmete eesmärk ei ole üle võtta kommertspankade teenuseid, vaid aidata olukorras, kus pankade teenused ei ole ettevõtetele vajalikus mahus kättesaadavad. Väga oluline on siinjuures rõhutada, et abi küsimine ei ole kindlasti häbiväärne, vaid igati mõistlik tegevus, eelkõige just tänases olukorras. Kui ettevõttel on finantsabi tarvis, siis kindlasti peaks läbi oma kodupanga uurima KredExi võimalusi. KredEx on hästitoimiv mehhanism Eesti ettevõtete toetamiseks. Oma kodupangaga võiks ühendust võtta kohe, kui tundub, et mure võib tekkida, mitte siis, kui võib juba hilja olla. Firma tervis pole põhimõtteliselt niivõrd erinev inimese omast – pigem kontrollida kohe, kui et edasi lükata ning leida ennast lahendamatust olukorrast,“ ütles Karu.