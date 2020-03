Soome loobub Eesti kodanikele pendelrände lubamisest

See tähendab, et Soomes töölepinguga töötavad eestlased, kes ei ole oma elamisõigust Soomes registreerinud ehk kel puudub Soomes elukoha aadress, ei saa pühapäevast enam riiki sisse. Riiki saavad siseneda vaid Soome kodanikud ja need, kellel on Soomes registreeritud elamisõigus ning riiki sisenedes rakendub 14-päeva isolatsiooninõue.

Kõik Soomes töötavad, aga Eestis elavad eestlased peaksid tänase ja homse päeva jooksul otsustama, kas minna Soome ja püsida seal töötades kuni reeglite muutumiseni, või jääda Eestisse. Viimasel juhul pole neil võimalust minna Soome enne reeglite muutumist, mis võib võtta aega. Paneme südamele, et lähtuma peaks iseenda ja lähedaste tervisest ning arutama võimalusi ka oma tööandjaga.

Kuni kell 23.59 laupäeval kehtivad Soome ametivõimude kolmapäeval antud piiriületusjuhised, et riiki saavad siseneda ka need töötajad, kes ei ole oma elamisõigust Soomes registreerinud, aga kellel on ette näidata tööleping Soomes. Neile ei rakendu ka 14-päevane isolatsiooninõue. Alates 18. märtsi õhtust ei kohaldata Eestisse tulles isolatsiooninõuet ka neile, kes elavad alaliselt Eestis, kuid käivad tööl Soomes ning kellel puuduvad haigusnähud.

Soome ametivõimude uus korraldus mõjutab hinnanguliselt 20 000 Eestis püsivalt elavat, aga Soomes töötavat eestlast.

Praeguste andmete kohaselt saavad kaugemalt tagasi tulevad Eesti kodanikud ja alalised elanikud tulla Soome kaudu koju tagasi endiselt ka peale pühapäeva. Rahvusvahelistest lennujaamadest ja sadamatest on transiit läbi Soome lubatud. Näiteks Vantaa lennujaamast või Turu sadamast võib inimene vabalt ja iseseisvalt minna Helsingisse sadamasse, et jõuda Tallinna laevale. Mingeid lisadokumente Soomes ei nõuta, küll aga peaks olema valmis näitama oma reisi alguskohas lennufirmale tõendit (näiteks laevapilet) selle kohta, et reisi lõppsihtpunkt on Eesti.

Eesti valitsus, välisministeerium ja Eesti suursaatkond Helsingis on pidevas suhtluses oma Soome kolleegidega ning uue info selginedes annavad sellest jooksvalt teada.

Laevapileteid puudutavate küsimuste korral soovitame pöörduda oma laevafirma poole. Praegusel hetkel jätkab Tallink Eesti-Soome vahel laevaliiklust muudetud graafiku alusel, nädala lõpuni teeb Tallinki laev Megastar iga päev ühe lisareisi ja viimane väljumine Helsingist on kl 23.00. Piletite ostmisel peab arvestama, kas teil on õigus riiki siseneda. Vaata lisaks Tallinki, Eckerö Line’i või Viking Line’i kodulehekülgi.

Välisminister Urmas Reinsalu rääkis enda sõnul öösel Soome välisministriga ja palus erandit siiski jätkata, viidates praegu sarnastele põhimõtetele nii Eestisse kui Soome sisenemise lubamisel kolmandatest riikidest.