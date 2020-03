Toidufirma esindaja: arutult suurtes kogustes toidu ostmine suurendab toidujäätmete koguseid

„Nii saame vähendada toiduraiskamist kodudes kui ka kauplustes. Tarbijate, edasimüüjate ja tootjate koostöös saame tagada selle, et meie lemmikuid leivatooteid võimalik kõigil soovijatel osta,“ ütleb Eedra. Ta rõhutab, et toodete läbimõtlemata hulgiostmine võib igapäevastest toiduainetest ilma jätta need, kel pole võimalust suuri koguseid ette osta või kes niisamagi tihti poodi ei satu – näiteks suurpered või eakad.

Niisamuti nagu on oluline poeskäigu läbimõtlemine, on oluline pöörata tähelepanu ka toidu hügieenilisele käitlemisele. „Ka kodustes tingimustes peab hügieenile tähelepanu pöörama, sest pesemata kätelt levivad bakterid kiiresti toiduainetele, mis omakorda soodustab toidu riknemist,“ ütleb ta. Puhaste kätega katsutud toit säilib kauem värske, andes omakorda vähem põhjust varutud toidukaupa prügikasti visata.

Kui leiba on liialt varutud

Kui käid nüüd harvemini poes ja kodus on mitu pätsi leiba, mis peavad järgmise poeskäiguni vastu pidama, siis soovitab Eedra hoida pätse õhukindlas anumas või suletud leivakorvis ning kindlasti veenduda, et ka leivakott oleks hästi kinnitatud. „Lahtisesse kotti leiavad riknemist soodustavad bakterid palju kiiremini tee kui kinnisesse, seega kui tahad, et leib võimalikult kaua ka kodus säiliks, peab meeles pidama, et leivapakid oleksid kinni ja neile võimalikult vähe õhku ligi pääseks,“ ütleb ta.