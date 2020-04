Otepää sai 84 aastat tagasi linnaõigused

Vastsed linnakodanikud olid oma linna üle uhked ning arvasid, et Otepää linna on vaja hoolega arendama hakata. Nii näiteks arvas praost Johannes Oskar Lauri, et Otepää linnavõimu esimeseks hooleks on linna arendamine suvituslinnaks, milles tuleb kõvasti võistelda Tõrva linnaga.

"Täna on meil paraku selline olukord, kus me pidu pidada ei saa ega saa ka oma häid sõpru ja külalisi külla kutsuda. Oleme kogu riigiga erakordses olukorras, võitlus toimub meile nähtamatu vaenlasega, kes ähvardab hävitada nii meie tervise, kui ka elu ja heaolu," tõdes Barkala.

"Tänan kõiki, kes selle vaenlasega on praegu eesrindel võitlemas ja panen ka kõigile südamele jälgida väga rangelt eriolukorra juhiseid ning mitte võtma antud olukorda liiga kergekäeliselt. Peame meeles, et meie otsustel on alati tagajärjed. Aga ühel päeval on vaenlane võidetud ja me saame oma toimetuste juurde tagasi pöörduda. Siis ootame kõiki külalisi ja sõpru endale külla ja rõõmustame. Seniks aga – olge hoitud!" lisas vallajuht.