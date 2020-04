ERITEADE ⟩ Hooldekodudes muutub kord eriolukorra ajal rangemaks

Hooldekodust tohib koju minna üksnes haigusnähtudeta inimene, kes mõistab, et ta ei saa sinna naasta enne eriolukorra lõppu.

Hooldekodu peab tagama, et COVID-19 nakatunu ja temaga lähikontaktis olnud inimene on teistest isoleeritud. Keelatud on igasugune kokkupuude teiste isikutega, välja arvatud hoolekandeasutuse töötajatega ja meditsiinitöötajatega.