Võrumaal lisandus kaks positiivset testi

Võrumaal on seega haigestumisi nüüdseks registreeritud 72, Valgamaal 6 ja Põlvamaal 5.

8. aprilli hommiku seisuga vajas Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 139 inimest, kellest 11 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 72 inimest.

COVID-19 tõttu surnute hulk suurenes kolme inimese võrra. Meie hulgast lahkusid Lääne-Tallinna keskhaiglas ravil olnud 92-aastane naine ja Kuressaare haiglas olnud 73-aastane mees ning 53-aastane naine. Seejuures suri mainitud 73-aastane mees juba esmaspäeval, aga tema surmast jõudsid andmed pärale hiljem. Kokku on COVID-19 tõttu Eestis surnud 24 inimest.

Haigestumisel tuleb jätkuvalt pöörduda oma perearsti poole, kes otsustab testimise vajalikkuse üle ning suunab inimese testimisele. Arst hindab individuaalselt iga üksikut juhtumit. Testimisstrateegia uuendamise eesmärk on saada täpsem epidemioloogiline ülevaade SARS-CoV-2 levikust Eestis, et täpsemalt hinnata seniseid sekkumisi ja planeerida järgnevaid meetmeid. Olukorra muutumisel vaadatakse testimise põhimõtted uuesti üle.

Eestis on kokku tehtud 24 813 testi, nendest 1185 ehk 5% olid positiivsed, nendest 37% Saare maakonna ja 32% Harju maakonna elanikud, Ida-Viru, Tartu ja Võru maakonna osakaal positiivsetest vastustest on kõigil 6%. Vanusgruppide vaates on 26% positiivsetest eakad (65+ vanuses).