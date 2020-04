Lätis registreeriti tosin uut koroonajuhtumit

Kokku on riigis kinnitust saanud 589 COVID-19 nakkust.

Viimase 24 tunni jooksul tehti koroonaviiruse test 1422 inimesele. Kokku on Lätis läbi viidud 25 458 testi.

Hetkel on 38 COVID-19 patsienti haiglaravil. Nendest 35 juhtumit on keskmise tõsidusega ja kolme patsiendi seisund on raske.