Esmaspäev toob kuni kümme kraadi sooja ja lörtsi

Esmaspäeva varahommikul jõuab saartele uus sajuala, mis levib edasi mandrile ja toob vihma ning sekka ka lörtsi. Puhub edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 18 m/s. Pärast keskööd tuul veidi nõrgeneb ning pöördub saartel ja läänerannikul läände ja loodesse. Sooja on 4-8 kraadi, lörtsisajus langeb õhutemperatuur 2-3 kraadini.

Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja paljudes kohtades sajab peamiselt vihma. Pärastlõunal pilvkate hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul pöördub kõikjal läände- ja loodesse kiirusega 5-12, puhanguti 15 m/s, pärastlõunal rannikul 17 m/s. Sooja on 3-8, Kagu-Eestis hommikupoolikul kuni 10 kraadi.

Peipsi järvel puhub hommikupoolikul edelatuul 6-10, puhanguti 15 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul läände ja loodesse ning nõrgeneb. Lainekõrgus on 0,8-1,4 meetrit. Ajuti sajab vihma, õhtul sajuvõimalus väheneb. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 5-8 kraadi.