Läti taara pandisüsteemi loomine läheb maksma vähemalt 30 miljonit

Eelnõu järgi peavad pandisüsteemi operaatorid tegema süsteemi kasutusele võtmiseks märkimisväärse investeeringu. Eelkõige on vaja investeeringut tagastuspunktide loomiseks ja neisse tagastusmasinate paigaldamiseks, aga ka taaskäitlusvarustuse jaoks.

Joogitootjate ja edasimüüjate sõnul on Läti jaekettide võrgustik sarnasem Leedule kui Eestile, olles vähem konsolideeritud ja koosnedes rohkematest väikepoodidest, märkis ministeerium.

"Seetõttu saab prognoosida, et Lätis, nagu ka Leedus, on vaja süsteemi loomiseks 30 miljoni eurost esialgset investeeringut," teatas ministeerium ja tõi välja, et kui Leedus kogutakse taarat peamiselt taaraautomaatidega, plaanib Läti luua segasüsteemi, kus kasutatakse ka manuaalset tagastust, mis peaks kulusid kokku hoidma.