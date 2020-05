Kadai: viirus võis Eestis levida juba eelmise aasta lõpus

Kadai sõnul pole eriti üllatav, et koroonaviirus levis nii Prantsusmaal kui ka Rootsis juba eelmise aasta lõpul. Tema hinnangul on võimalik, et nimetatud viirus võis juba möödunud aasta lõpul ka Eestis levida.

"See võimalus on olemas. Seda välistada ei saa, aga tõendeid meil loomulikult selle kohta ei ole,» ütles Kadai. "Mida me saame täna kindlasti kinnitada, on see, et mingisugust hälbelist või ebanormaalset haigestumust me ei tuvastanud ei eelmise aasta detsembris ega selle aasta alguses."

Kadai sõnul on terviseamet paika pannud kolm võimalikku stsenaariumi, millest tõenäolisem on see, et pandeemia lähima kahe aasta jooksul jätkub. «"Väga suur tõenäosus on, et see haigus ära ei kao. Tõenäoline on, et ta taandub suveks, aga võib sügisel uuesti tulla," rääkis Kadai.