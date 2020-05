Eriolukorra lõpus püsis 11% rohkem eestlasi pigem kodudes

Elisa liikuvusandmetel püsis möödunud nädalal kodudes senisest vähem inimesi, kuid ka liikvele minemise osas ollakse siiski ettevaatlikud. Kokku püsis eriolukorra viimasel nädalal üle Eesti pigem kodus 65% inimestest, mida on aprilli lõpu ja mai alguse andmetega võrreldes neli protsenti vähem.

„Viimaste päevade statistikast selgub, et majandus on avanemas ja inimesed pöördumas tagasi oma tavapärase liikumisrütmi juurde. Tegemist on hetkega, mida kõik on kahtlemata pikisilmi oodanud ning loodetavasti soodustab kevad ka aina soojenevate ilmadega pigem vabas õhus liikumist, kui kinnistesse ruumidesse ühiselt kogunemist,“ sõnas Elisa telkomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann.

Möödunud nädalal püsisid kõige enam kodus Hiiu maakonna inimesed ja kõige vähem püsitakse kodudes jätkuvalt Võrumaal.

Enim püsitakse kodus:

Hiiu maakonnas – 73% (78%)

Järva maakonnas – 72% (75%)

Ida-Viru maakonnas – 72% (75%)

Saare maakonnas – 70% (75%)

Valga maakonnas - 67% (71%)

Protsent näitab inimeste hulka, kes on kodus rohkem kui 70% ajast. Sulgudes on 27.04-3.05.2020 koondandmed.

Ploomann, kes ise toetab tulihingeliselt majanduse taaskäivitamist, manitseb ettevõtjaid möödunud eriolukorra valguses töökorraldust läbi mõtlema. „Nüüd on aeg oma töötajate jaoks paika panna uus töökorraldus ja teha ära kõik need vajalikud muudatused, et järgmise võimaliku laine ning piirangute kehtestamise korral saaks töine tegevus võimalikult sujuvalt jätkuda. Seda viimast ei peaks tegema sugugi mitte ainult kartuses, vaid vastupidi, viimasel kahel kuul õpitut tuleb kasutada kui head näidismaterjali oma äritegevuse paindlikumaks ning kaasaegsemaks muutmisel,“ lisab Ploomann.

Unikaalne liikuvusanalüüs loodi koostöös MindTitani andmeteadlastega, kasutades selleks tehisintellekti. Allikana kasutati vaid Elisa võrgu andmeid, kuid võib eeldada, et kogu elanikkonna tervikpilt joonistuks välja üsna sarnasena. Elisa on erinevates tehisintellekti domeenides tegutsenud juba kolm aastat.

„Viimane kriis õpetas, et hästi laotud universaalsele vundamendile, on võimalik ehitada väga erinevaid hooneid vastavalt sellele, mida ümbritsev keskkond parajasti nõuab. Elisa võrgu analüüsimiseks mõeldud mudelid said kriisiolukorras üsna kiirelt uute ülesannete täitmisele ümber orienteeritud. Nii saime varustada reaalsete faktidega kõiki, kes sellel tormilisel ajal kiirelt otsuseid pidid langetama, seda nii avalikus kui ka erasektoris,“ selgitas Elisa telekomiteenuste juht.

MindTitan tegevjuht Kristjan Jansons sõnas, et liikuvusanalüüs on hea näide sellest, kuidas suurandmete analüüs aitab teha otsuseid faktipõhiselt. Samuti seda, kuidas ettevõtted, mis kasutavad tehisintellekti organisatsioonis läbivalt, kasutavad ühe tehisintellekti mudeli väljundit mitme teise süsteemi välja arendamisel väärtusliku sisendina.