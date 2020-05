Peaminister tänas Tõrva valla elanikke pingutuste eest eriolukorras

Peaminister Jüri Ratas tänas nii vallajuhte, volikogu liikmeid, teenistujaid kui ka Tõrva valla elanikke pingutuste eest eriolukorras. Samuti tundis ta huvi, kuidas lahendati Tõrva vallas kriisiajal väljakutseid sotsiaalosakonnas ja hariduse valdkonnas ning kuidas tulid toime hooldekodud. Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et Tõrvas läks kriisiaeg üllatavalt hästi, kuid mõju majandusele selgub hiljem. „Ühtegi koroonajuhtu Tõrva vallas aset ei leidnud ning inimesed võtsid kogu olukorda tõsiselt,“ lisas Ruusmann. Tõrva abivallavanem Lauri Drubinš andis ülevaate hariduses toimunust ja kirjeldas vallavalitsuse tegevusi koduõppe toetamisel. OÜ Tõrva Tervisekeskuse ja SA Tõrva haigla juhataja Monika Horn sõnas, et kriisiaeg on läinud pingeliselt, kuid edukalt ning kõik kliendid ja töötajad on jäänud viirusest puutumata. Sõna sai Tõrva vallavolikogu esimees Enn Mihailov, kes lisas, et on näha siiski teatavat väsimust reeglitest kinnipidamisel ning tänas valitsust tehtud töö eest.