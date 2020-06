Tõrva ja Otepää tahavad omavalitsuste tegevust tõhusamaks muuta

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et analüüs on vajalik valdade jätkusuutlikuks toimimiseks. „On fakt, millest me mööda ei pääse, et enamiku Eesti maavaldade rahvaarv on taasiseseisvunud Eesti ajal vähenenud ligi kolmandiku. Seetõttu peavad valla poolt pakutavad teenused ja tehtavad tegevused olema tõhusad ja arvestama muutunud oludega ning vaatama tulevikku, et oleks tagatud vallaelanike vajadustest lähtuv teenuste kättesaadavad ka pikemas perspektiivis,“ kommenteeris Ruusmann ja lisas, et kohati on praegune piirkondlik struktuur ajale jalgu jäänud.