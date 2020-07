Küsitlus: missugune on teie side orienteerumisega?

Aron Konks, õpilane

«Kaks aastat olen orienteerunud OK Kobras juures. Olen käinud teisipäevakutel ning osalenud ka väiksematel võistlustel. Vanemad selle alaga ei tegelenud – sõbra pärast läksin. Praegu ma enam orienteerumas ei käi.»

Mihkel Karpson, õpilane

Annika Quirke, müügijuht

Taavi Lindsalu, elektrik

«Olen küll jälginud uudiseid selle ala kohta, aga ise tegelenud pole. Töö on iseenesest juba sedavõrd füüsiline, et vajadust sporti teha pole. Samuti pole ma eriline jooksumees, et orienteerumisega tegeleda. Rohkem sobivad viskealad.»