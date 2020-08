Ilm läheb soojemaks

Teisipäeval tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhkkond, liigub edasi Botnia lahe äärde ja laieneb servaga üle Eesti. Öösel on nii selget taevast kui rünksajupilvi, mis mõnesse kohta sajuhoo maha jätvad, suurem on võimalus saartel ja läänerannikul ning Virumaal ja Peipsi ääres. Tuul pöördub kõikjal põhjakaarde ning tugevneb saartel ja põhjarannikul puhanguti 13-14 m/s. Õhutemperatuur on 6..11, rannikul kuni 15°C.

Päeval vaheldub päike pilverünkadega. Sajuhooge on hõredalt, suurem on võimalus Eesti lõunaosas. Puhub põhja- ja kirdetuul on mõõdukas, puhanguid võib 11-12 m/s olla. Õhutemperatuur tõuseb 16..20°C-ni.

Kolmapäeval liigub võimas kõrgrõhkkond üle Soome Karjala poole. Öö on selle servas selge ja sajuta ning mõõduka idakaare tuulega. Õhutemperatuur on 4..9, rannikul kuni 14°C. Päeval kõrgrõhkkonna mõju küll veidi väheneb, sest Poola kohale jõuab uus ja võrdlemisi aktiivne madalrõhkkond. Lisandub pilvi, aga tõenäoliselt sadu üle meie lõunapiiri ei ulatu. Küll aga tugevneb kagu- ja idatuul puhanguti 12, saartel kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 17..21°C.