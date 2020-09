Võistlus ootab noori veebivalesid paljastama

"Internet on suurepärane koht, see ühendab inimesi ja aitab jagada infot. Kahjuks on see ka koht, kus salakavalad pahalased saavad oma hämarate eesmärkide täitmiseks valesid levitada. Internetti kinni panna ei saa ja kõiki postitusi on võimatu kontrollida. Seetõttu on ainuke võimalus õppida valet ja manipulatsiooni ära tundma. Õpilasvõistluse "Valede jaht" eesmärk ongi meie koolinoortele maast madalast õpetada, kuidas tõde valest eristada ja kuidas takistada vale kiiret levikut," ütleb võistluse üks korraldajaid, õpetaja Diana Poudel.