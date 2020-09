Võru vallamaja sulges uksed

Arvestades COVID-19 viiruse kiiret levikut Võrumaal, on esmaspäevast, 28. septembrist Võru vallamaja kodanike vastuvõtuks vähemalt kaheks järgnevaks nädalaks suletud. Valla kodanikke teenindatakse telefoni ja e-posti teel, nende vastuvõtt toimub ainult eelneval kokkuleppel erandkorras. Vajadusel saab dokumente jätta vallamaja postkasti.

Sotsiaalosakonna klientidel palutakse kasutada sotsiaalosakonna eraldi sissepääsu. Seejuures tuleb jälgida suunaviitasid. Toimetulekutoetusi võtavad sotsiaaltööspetsialistid vastu telefoni teel ning taotlused saab samuti jätta vallamaja ees olevasse postkasti. Samuti ei toimu vastuvõttu piirkonna teenuskeskustes.

Lapse sünni registreerimiseks ja elukohateadete puhul palume eelnevalt võtta ühendust registripidajaga. 19. märtsist on avatud ka uus sünni registreerimise e-teenus portaalis rahvastikuregister.ee ja eesti.ee. Teenus on kättesaadav nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanematele. Portaalist rahvastikuregister.ee on võimalik esitada ka elukoha registreerimise avaldust ning kontrollida isiku surma fakti.

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna menetlusgrupijuhi Agne Allase andmetel on 24. septembri seisuga haigestumus Võrumaal 56,47/100 000 elaniku kohta ja sama näit Võru linnas on 76,75/100 000 elaniku kohta ning on oht haiguse levikuks riskigruppidesse.