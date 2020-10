Ratas: Eestil on kriisis läinud kevadel kardetust paremini

"Eestil on kriisis läinud seni siiski paremini, kui võisime kevadel karta," ütles Ratas. "Tegime riigi ja ühiskonnana pingutusi ning astusime vajalikke samme, kuid pole põhjust arvata, et taastumine kriisieelsele tasemele saab olema kiire. Prognoosid erinevad üksteisest päris palju ning on võimalik, et mõnes majandusharus võib suurem langus oodata alles ees. Riigi panus taastumiseks kindlustunde loomisel on siin ülioluline, et suudaksime tagada kaasava, kestliku ja kiire majanduskasvu."