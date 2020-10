Galerii ⟩ Valga pisikesed kodanikud said hõbelusikad

Valga valla vapiga hõbelusikad ja raamatud „Pisike Puu” ja „Krutskiline tita“ said 1. oktoobrist 2019 kuni 31. juulini 2020 sündinud Valga valla lapsed. Selle ajavahemiku jooksul sündis Valga valda 117 last, 63 poissi ja 54 tüdrukut, neist 3 paari kaksikuid. Et viimased korrad on hõbelusikapidu edasi lükkunud, oli seekord pisikesi vallaelanikke õnnitleda rohkemal hulgal ja mõnigi krapsakas pidupäevaline tuli hõbelusika järele juba oma jalgadel. Et pered lahedasti ära mahuks ja kõik saaks ennast hästi tunda, toimus üritus kahes jaos ning erinevatel kellaaegadel.

Lastele ja nende vanematele andis meene üle vallavanem Ester Karuse, kes oma sõnavõtus avaldas heameelt selle üle, et nii palju noori peresid on rajanud oma kodu Valga valda ja otsustanud lapsi kasvatada just siin: „Iga uue inimese sünd suureks rõõmuks kogu vallale. Sest milline oleks Valga valla tulevik ilma uute ilmakodaniketa?“

Vallavanem kinnitas, et valla lasteaiad ja koolid on heal tasemel ning valmis vastu võtma uusi lapsi, kui selleks on õige aeg. „Omalt poolt teeme vallavalitsuses kõik võimaliku, et luua teile ning teie lastele veelgi turvalisem koht, kus elada ja lastel kasvada. Ikka selleks, et Valga vallas oleks veel mugavam ja parem elada, õppida ja töötada,“ ütles Ester Karuse. Vallavanem soovis värsketele lapsevanematele palju rõõmu, aga ka palju jaksu ja kannatlikkust laste kasvamise ja kasvatamise põneval teekonnal.