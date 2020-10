Põlvamaale lisandus positiivne koroonaproov

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 21 inimesel, neist 19 on Tallinnast. Ida-Virumaale lisandus kuus ja Tartumaale neli nakatumisjuhtumit. Jõgeva-, Pärnu- ja Põlvamaale lisandus üks juhtum. Kaheksal positiivse testi tulemuse saanud inimesel puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis 35,29.

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 528 inimest, kellest 58 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet: töökoha (täpsemalt linnavalitsuse) kolle Võrus 24 inimesega ja Jõgevamaa töökoha kolle 20 inimesega.