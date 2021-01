Aasta esimene laps otsustas varem tulla

Võru Kubija mändide all asuvas Lõuna-Eesti haiglas nägi tänavuse aasta esimene laps ilmavalgust 4. jaanuari varahommikul.

Uus ilmakodanik sündis kell 5.19. Poiss kaalus 3375 grammi ja pikkust oli 48 sentimeetrit. «Sünnitus oli suhteliselt raske,» ütles ema Karoli (28) umbes viis tundi pärast sünnitust. «Laps on terve, näidud on ilusti korras, temaga on kõik hästi.»