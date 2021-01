Lõuna-Eesti Postimehe ajakirjaniku lood pääsesid parimate sekka

Teised nominendid on selles kategoorias Järva Teatajas 1. veebruaril ilmunud Kuido Saarpuu lugu "Tuneeslasi ja inglast eestistamas", Kadri Allikmäe lugu 17. oktoobri Sakalas "Valuoja valus vaatepilt" ja Pärnu Postimehes 26. septembril ilmunud Merle Rallmanni lugu "Indrek Vainu: Raha ja staatus on kaduvad nagu tolm, õnnelikuks teeb lihtne elu"

Arvamuse kategooria nominendid on Põhjarannikus 19. märtsil ilmunud Erik Kalda arvamus "Koroonakahtlus: kuidas kohalik kogukond mu haiglasse toimetas", Virumaa Teatajas 10. septembril ilmunud Anu Viita-Neuhausi arvamus "Pärast rindade käperdamist", Sakalas 30. detsembril ilmunud Hans Väre arvamus "Viljandi linnajuhid, kus on lehm?" ning Saarte Hääles ilmunud Raul Vinni arvamused "Oma saamatust saarlaste kaela ajades" (22. märts) ning "Unistus rabarberikoogist ja õrnast paist" (25. aprill).

Maakonnalehtede uudise nominendid on Virumaa Teatajas ilmunud Aivar Ojaperve uudistesari Virumaa koolitoidust (20. oktoobril ilmunud "Kahes Rakvere lasteaias tekitavad meelehärmi üliväikesed portsjonid", 21. oktoobril ilmunud "Virumaa Koolitoiduga on probleeme ka Tapa ja Viru-Nigula vallas" ja 24. novembril ilmunud uudis "Laste toitlustamise ja Virumaa Koolitoidu teema lõppeski jamaga"), Pärnu Postimehes ilmunud Annika Kuusiku kirjutatud lood ratastoolis mehe käimlast (17. jaanuaril ilmunud "Jalutu mees on bürokraatia tõttu sunnitud pudelisse urineerima" ja 13. veebruaril ilmunud "Linn leidis ratastoolis mehe käimlale ümberehitaja"), Järva Teatajas 17. oktoobril ilmunud Kuido Saarpuu lugu "Ma armastan sind 169 050 euro eest!" ning Saarte Hääles 13. märtsil ilmunud Andres Sepa uudis "Itaallaste visatud koroonapomm paiskas Saaremaa elu pilbasteks".