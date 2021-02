Aasta tagasi võitsid nad paarissprinditeates Euroopa meistrivõistluste pronksmedalid ning Daisy Kudre sellele lisaks pronksi lühirajal. Kodumaal toimuvaks MMiks on mõlemad valmistunud erilise pühendumusega ja tänane lühirajavõistlus näitas selgelt nende ülekaalu koduste konkurentide ees. Mõlemad haarasid juhtpositsiooni raja esimestest meetritest ja kasvatasid oma edu ülekaaluka võiduni finišis.

Daisy Kudre: „Olen MMiks valmistunud suuremalt jaolt Šveitsis, kus on head lumeolud ja harjutustingimused. Seal olen saanud ka võistelda, kuid nälg Eestis võistlemise järele oli suur. Tänase sooritusega jään üldjoontes rahule, ehkki see oli kohati pisut rabe. Vajaka jääb võistlusrutiinist, mida Eesti meistrivõistlused nüüd õnneks pakuvad.“

Mattis Jaama: „Tore oli üle pika aja võistelda treeningvõistlustest tähtsamal jõuproovil. Sõit sujus täna hästi, kuid MMini jääva kahe nädalaga on võimalik lihvida veel paremaks nii füüsilist kui ka tehnilist vormi. Olen elus kord juba kogenud seda suurt ja võimsat tunnet, mis tekib kodumaisel MM-võistlusel. See oli kümme aastat tagasi, kui osalesin murdmaasuusatajana juunioride MM-võistlustel. Loomulikult tahan kahe nädala pärast Käärikul olla oma elu vormis.“

Veebruari lõpus toimuvad Käärikul koos täiskasvanute MMiga ka juunioride MM ja noorte EM. Ka nendes võistlusklassides võitsid lühirajal Eesti meistritiitlid koondise liidrid – juunioridest Mari Linnus (OK Peko) ja Sander Pritsik (Rakvere OK) ning kuni 18-aastastest noortest Birgit Rõõm (OK Ilves) ja Olle Ilmar Jaama (OK Peko).