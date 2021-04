Tõrva vallavanem Maido Ruusmann ütles, et ehitus on läinud plaanipäraselt ja varsti saavad inimesed ujuma. Täpsemalt avatakse Tõrva uus ujula-spaa siis, kui piirangud lõppevad. Kui ehituse alguses prognoositi, et ujula saab valmis aprillis, siis piirangute aeg on seda aega veidikene edasi nihutanud. Vallavanem ütles, et kui inimesi ei saa ujuma lasta, siis pole mõtet seda ka avada. Sellele lisandub ka tõik, et kuni objekti üleandmiseni tasub kõik hoonega seotud kulud ehitaja.