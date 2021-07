Nedsaja bänd lõpetas vaikse aasta uue albumiga

Nedsaja küla asub Setomaa vallas ning jääb Värska ja Koidula vahele. Karmoškat mängiv Toomas Valk sõnas, et kogu külarahvas on kokkuhoidev ja saab hästi läbi. Bändi kokku pannes juhtus nii, et ühelt poolt külast sai ühe naabri ja teiselt poolt teise.