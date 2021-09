Galerii ⟩ Pukas alustasid lapsed kooliaastat uues majas

Otepää vallas asuva Puka kooli direktor Margot Keres märkis avaaktusel, et juba mitmendat korda tuleb alustada uut kooliaastat mõttega, et Puka kooli elus on ajalooline päev. «On eriline päev, mis kirjutatakse ajalooraamatutesse uue peatüki algusena. Me alustame õppimist uhiuues koolimajas. See pole Puka aleviku ajaloos esimene uus koolimaja. Näeme täna enda ümber kolme koolimaja varianti. Kooliharidust on siinkandis antud juba 253 aastal.»